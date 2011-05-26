Медики СІЗО про стан Луценка: за минулу добу втрати свідомості не було

Медичні працівники СІЗО відзначають незначне покращення загального стану Юрія ЛУЦЕНКА, але зі збереженням помірної загальної слабкості.

Про це повідомили УНІАН у Відділі у зв‘язках із засобами масової інформації Державної пенітенціарної служби України, нагадавши, що Ю.ЛУЦЕНКО перебуває у медчастині Київського слідчого ізолятора під постійним динамічним наглядом медпрацівників СІЗО з приводу виходу з голодування.

Сьогодні, за висновками медичного огляду Ю.ЛУЦЕНКА, відмічається незначне покращення його загального стану, але зі збереженням помірної загальної слабкості. За минулу добу втрати свідомості не було. Гемодинаміка стабільна, йдеться у повідомленні.

Протягом 25 травня Ю.ЛУЦЕНКО вжив приблизно 250 грамів каші, випив близько 3 літрів рідини.

Необхідними лікарськими засобами для проведення відповідної терапії медична частина СІЗО забезпечена.

Претензій до адміністрації Київського слідчого ізолятора та, зокрема, до медобслуговування Ю.ЛУЦЕНКО не має, зазначають у Державній пенітенціарній службі.