Януковичу довелося просити вибачення за своїх охоронців

Охорона прем`єра Віктора Януковича образила журналістів, і прем`єрові довелося приносити публічні вибачення, повідомляє "Новий Регіон".

Інцидент відбувся вчора під час засідання з підготовки до проведення в Україні фіналу чемпіонату "Євро-2012". Охорона буквально відштовхувала журналістів від дверей, біля яких преса чекала появи Януковича після закінчення наради.

Як тільки Янукович вийшов, журналісти поскаржилися йому на дії охоронців. "Що стосується моєї охорони, то, признаюся, вони теж мною командують. Постійно говорять: там ходити, там – не ходити", – сказав прем`єр, проте після цього приніс вибачення. "Якщо вони когось образили, то я прошу вибачення особисто", – сказав Янукович.

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