Повторні вибори відбуватимуться майже щонеділі

Голова Центральної виборчої комісії Ярослав ДАВИДОВИЧ заявляє, що повторні вибори відбудуться у 52 місцеві ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам.

«Повторні вибори в місцеві ради, а також вибори голів селищних радий і мерів міст – процес перманентний, оскільки постійно з різних причин люди вибувають з депутатського складу. Тепер повторні вибори проходитимуть майже щонеділі», - сказав Я.ДАВИДОВІЧ.

Голова ЦВК нагадав, що проведення повторних виборів фінансуватиметься виключно за рахунок місцевих рад, а контролювати проведення місцевих виборів тепер уповноважена ЦВК.