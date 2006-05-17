Повторні вибори відбуватимуться майже щонеділі
17:05, 17 травня 2006Політика
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Про це повідомив голова ЦВК
Голова Центральної виборчої комісії Ярослав ДАВИДОВИЧ заявляє, що повторні вибори відбудуться у 52 місцеві ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам.
«Повторні вибори в місцеві ради, а також вибори голів селищних радий і мерів міст – процес перманентний, оскільки постійно з різних причин люди вибувають з депутатського складу. Тепер повторні вибори проходитимуть майже щонеділі», - сказав Я.ДАВИДОВІЧ.
Голова ЦВК нагадав, що проведення повторних виборів фінансуватиметься виключно за рахунок місцевих рад, а контролювати проведення місцевих виборів тепер уповноважена ЦВК.
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