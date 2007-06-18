Янукович на брифінгу розповість про підсумки візиту до Люксембурга

Завтра, 19 червня, о 14.00 відбудеться брифінг прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА за підсумками візиту до Люксембурга.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, брифінг відбудеться в прес-центрі Кабміну за адресою: вул. Грушевського, 12/2, 7-й поверх, вхід через 1-й під`їзд.

Акредитація представників ЗМІ проводиться за тел.: 256-75-81, 256-77-68.

Як повідомляв УНІАН, українська делегація на чолі з прем`єр-міністром В.ЯНУКОВИЧЕМ сьогодні в Люксембурзі бере участь у 11-му засіданні Ради з питань співпраці між Україною та ЄС.