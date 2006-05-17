Кого кияни хочуть бачити прем`єром

Більшість киян віддає перевагу Юлії ТИМОШЕНКО як прем`єр-міністру України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив старший науковий співробітник Інституту соціології Ігор БУРОВ сьогодні на прес-конференції, представляючи результати соціологічного дослідження Центру «Соціальна перспектива», проведеного серед киян.

«ТИМОШЕНКО, поза сумнівом, є лідером симпатій киян. У неї найвищий рівень довіри серед політиків – 59,1% при рівні довіри Юрію ЄХАНУРОВУ 32,8% і лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ – 17,2%. Лідеру СПУ Олександру МОРОЗУ довіряють 42,7% киян», - сказав І.БУРОВ.

За його словами, у разі висунення Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем`єр-міністра її підтримали б 41,2% киян, В.ЯНУКОВИЧА – 11,2% опитаних, О.МОРОЗА – 7,9%, Ю.ЄХАНУРОВА – 6,4%, Анатолія КІНАХА – 4,9%, лідера комуністів Петра СИМОНЕНКА – 3,5%, Юрія ЛУЦЕНКА – 3,4%, Рината АХМЕТОВА – 2,1%, Петра ПОРШЕНКА – 2%, Миколу АЗАРОВА і Арсенія ЯЦЕНЮКА – по 0,7%. Важко було відповісти на це питання 14,0% киян, а 2,1% опитаних назвали інших політиків.

Довідка УНІАН. Центр «Соціальна перспектива» проводив соціологічне дослідження серед киян з 6 по 11 травня на замовлення інтернет-газети «Кияни». В опитуванні взяли участь 1199 респондентів за квотною вибіркою, репрезентативною за оцінками віку, статі, освіти і району мешкання в г Києві. Статистична погрішність не перевищує 3,2%.