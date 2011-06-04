Виповнилася перша річниця запрошення журналістів до Януковича

Рух «Стоп цензурі!» не буде подавати апеляцію на рішення Київського окружного адміністративного суду, який задовольнив позов Новопетрівської сільської ради Вишгородського району Київської області щодо заборони проведення акції біля резиденції Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА «Межигір’я».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам після оприлюднення рішення суду відповідач з цієї справи, керівник прес-центру руху Артем СОКОЛЕНКО.

«Звісно, що ми будемо виконувати рішення суду, і в понеділок запланованої акції не буде. Подальші наміри: ми будемо подавати заяви на проведення цієї акції і будемо намагатися, щоб все ж таки Віктор Федорович все ж таки виконав своє зобов’язання показати «Межигір’я», як він рік тому запрошував», - сказав А.СОКОЛЕНКО.

Він зауважив, що у подальших діях «Стоп цензурі!» врахує усі зауваження суду щодо термінів подачі заявки на проведення такої акції.

«Взагалі це було дуже симптоматично, що сьогодні, 4-го числа, рік тому на пресс-конференції «100 днів» Президента Віктор Федорович запросив, а сьогодні заборонили цю акцію» - наголосив А.СОКОЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, руху «Стоп цензурі!» мав намір 6 червня, у День журналіста, провести акцію з вимогою виконання обіцянки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА показати свою резиденцію “Межигір’я”.

Журналісти планували провести акцію у селі Нові Петрівці біля в’їзду до президентської резиденції “Межигір’я”.

Повідомлення про акцію було зроблено до Новопетрівської сільради у п’ятницю, 3 червня.

Новопетрівська сільрада подала у Київський окружний адміністративний суд позов на організаторів акції.

Під час прес-конференції 4 червня 2010 року за підсумками 100 днів роботи В.ЯНУКОВИЧ запросив журналістів у Межигір’я до своєї резиденції. “Збирайтеся, їдемо зараз, без підготовки”, – сказав В.ЯНУКОВИЧ. Проте поїздка так і не відбулася.