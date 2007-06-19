Мороз варить бульйон з поліна: юшки не буде?

Секретаріат Президента не прийняв до розгляду жодного закону, прийнятого Верховною Радою V скликання після 2 червня.

Про це повідомив сьогодні керівник президентського Секретаріату Віктор БАЛОГА.

За його словами, всі документи законодавчого змісту повертаються в парламент автоматично, Секретаріат їх навіть не розглядає. «Про юридичний аналіз цих законів чи, тим більше, підписання їх главою держави взагалі не йдеться», - підкреслив В.БАЛОГА, слова якого цитує прес-служба Президента.

В.БАЛОГА нагадав, що 2 червня вищі керівні органи «Нашої України» та БЮТ затвердили дострокове складення повноважень народними депутатами, обраними від цих політичних блоків. Внаслідок цього, згідно з Конституцією, Верховна Рада стала неповноважною. «Парламент п’ятого скликання, розпущений Президентом, вже не може працювати як вищий законодавчий орган країни. Тому прийняті після 2 червня закони - це всього лише вільна творчість зібрання частини народних депутатів. Глава держави не має правових підстав підписувати ці документи, а Секретаріат - брати їх до розгляду”, - підкреслив В.БАЛОГА. При цьому він додав, що перший закон, який візьме для опрацювання президентський Секретаріат, надійде з Верховної Ради VІ скликання.

В.БАЛОГА припустив, що “імітація законотворчої активності парламенту вигідна насамперед Олександру МОРОЗУ та його соратникам-соціалістам”.

«Про це говорять всі – від політологів і журналістів до людей в метро – що Олександр Олександрович, виставляючи щодня нові умови для остаточного припинення роботи ВР, апелюючи то до Центрвиборчкому, то до необхідності нових з’їздів «нашоукраїнців» і «БЮТівців», просто торгується за кращі умови участі у виборчій кампанії. Він перетворив депутатів із більшості, які ухвалюють квазі-закони, на заручників своїх особистих прагнень. Це безперспективна і невдячна справа. Це як варити бульйон з поліна - юшки не буде», - сказав В.БАЛОГА.

При цьому глава Секретаріату Президента зауважив, що фактично в країні вже розпочалася передвиборча кампанія, до якої долучилися і коаліційні сили, у тому числі й соціалісти. «Невідворотність позачергових виборів 30 вересня зрозуміли навіть у віддалених селах. Тому слід припиняти спроби під виглядом законотворчості провести політичні оборудки та виторгувати преференції. Усім відповідальним силам потрібно діяти на об’єднання суспільства і країни, а не працювати на одноразові проекти. Це і буде індикатором відповідності слів до діла», - вказав В.БАЛОГА.