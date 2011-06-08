Тимошенко про "свої" 4000 сторінок: Янукович за життя не прочитав стільки

Екс-прем’єр-міністр України, лідер «Батьківщини» Юлія ТИМОШЕНКО не очікує позитивного рішення від Апеляційного суду Києва, який сьогодні розглядатиме її скаргу на рішення Печерського райсуду столиці, який визнав законною порушення кримінальної справи про підписання газових угод.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в інтерв’ю журналістам біля входу до приміщення суду.

«Ми не очікуємо позитивного рішення – тут правосуддя немає і не буде», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО пояснивши, що подання скарги вона та її адвокати зробили для того, щоб потім мати всі законні підстави звернутися до Європейського суду із захисту прав людини.

Коментуючи вчорашнє рішення Печерського райсуду Києва, яким було обмежено терміни з ознайомлення з матеріалами справи, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що це ще один приклад відсутності правосуддя.

Екс-прем’єр зауважила, що рішення виносила саме та суддя, яка виносила рішення у справі по Кіотському протоколу, придбанні автомобілів швидкої допомоги. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, цими рішеннями суд зобов’язав її до 16 червня щодня читати по чотири тисячі сторінок. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, «ЯНУКОВИЧ, який читає виключно казочки, за все своє життя не прочитав стільки». Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що швидкість, з якою чинна влада намагається завершити кримінальні справи, порушені щодо неї, має єдину мету «не допустити мене і мою команду до боротьби з ЯНУКОВИЧЕМ… не допустити мене і мою команду до президентських і парламентських виборів».

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що у неї особисто і у її політичної сили, «не дивлячись на те, що українська каральна машина працює з неймовірною силою, вистачить сил боротися і протистояти нинішньому режиму».

Водночас, пояснюючи своє звернення до апеляційного суду, екс-прем’єр нагадала, що саме палата з кримінальних справ Апеляційного суду свого часу відпустила з-під варти Олексія ПУКАЧА і саме ця палата сьогодні розглядатиме її скаргу. Тому, як зазначила Ю.ТИМОШЕНКО, очікувати на правосуддя марно.