Луценко - судді: Ви, Ваша честь, не маєте права судити Юрія Луценка

Колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО повторно заявив про відвід судді Сергія ВОВКА, який у Печерському районному суді розглядає його кримінальну справу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на засіданні суду.

«Я вважаю, що Ви, Ваша честь, не маєте ані юридичного, ані морального права судити Юрія ЛУЦЕНКО по цій справі. У зв’язку з цим я заявляю вам відвід», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Екс-міністр мотивував свою заяву фактами, викладеними в публікації в одному із журналів, в якій йшлося про те, що у профільний комітет Верховної Ради надійшли матеріали щодо порушення прокуратурою Києва кримінальної справи проти судді С.ВОВКА «за підробку і використання підробленого рішення суду про викрадення цивільної справи, про шахрайське заволодіння земельною ділянкою у 70 гектарів».

«У зв’язку з тим, що матеріали по цій справі були зібрані МВС, коли я очолював міністерство, я вважаю, що це є абсолютно чіткою підставою для відводу судді, адже суддя С.ВОВК, за повідомленням ЗМІ, проходить у кримінальній справі та має особисті мотиви, які підпадають під дію статті 54 – тобто особиста зацікавленість у результаті справи», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня Ю.ЛУЦЕНКО вже заявляв відвід судді В.ВОВКУ. Тоді Печерський райсуд Києва відхилив це клопотання екс-міністра.