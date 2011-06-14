Бютівці запевняють, що прийшли до Пшонки, щоб спитати про його здоров’я

Народні депутати від "БЮТ-Батьківщини" прибули до Генеральної прокуратури, щоб отримати від її керівника Віктора ПШОНКИ пояснення, чому після завершення досудового слідства екс-прем’єру, лідеру «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО не скасовують підписку про невиїзд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це біля Генпрокуратури повідомив журналістам народний депутат Роман ЗАБЗАЛЮК.

«Мета нашого візиту – це все-таки спроба вчергове поспілкуватися з генпрокурором України, тим паче, що ми переймаємося і хочемо поцікавитися про його стан здоров’я, адже минулого разу він був на лікарняному. Ми маємо величезне сподівання, що він сьогодні знаходиться на своєму робочому місці, і прибули з однією метою – передати йому звернення, підписане понад 40 народними депутатами, щодо його реакції на резолюцію Європарламенту, а також щодо відсутності підстав сьогодні застосовувати до Юлії Володимирівни ТИМОШЕНКО запобіжний захід у вигляді підписки по невиїзд», - сказав Р.ЗАБЗАЛЮК.

Крім того, депутат зауважив, що під час зустрічі з генпрокурором депутати хочуть зауважити, що сьогодні брутально і відверто порушується Кримінально-процесуальний кодекс України, зокрема 165 стаття, яка говорить про те, що після завершення досудового слідства ті запобіжні заходи, які було застосовано до Ю.ТИМОШЕНКО, вони втрачають законну дію.

«Ми хочемо отримати все ж таки пояснення у прокурора, що ж відбувається в нашій країні, і, більш того, хочемо наголосити йому як людині, посадовій особі, яка зобов’язана дотримуватися діючого законодавства України і контролювати його виконання, повідомити нам, чому Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО не отримала протягом трьох діб, як це передбачено Кримінально-процесуальним кодексом, відповідь на своє звернення, а ми, народні депутати, які до нього (В.ПШОНКИ – УНІАН) звернулися письмово 3 червня, досі не отримали відповіді щодо порушень», - зазначив народний депутат.

Наразі група народних депутатів зайшла до приміщення Генпрокуратури, пообіцявши за результатами відвідування поінформувати журналістів.

Як повідомлялося, в резолюції, ухваленій 9 червня, Європарламент, зокрема, закликає українську владу не переслідувати опозицію і скасувати заборону на поїздки лідеру партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО, а також змінити міру запобіжного заходу Юрію ЛУЦЕНКУ та іншим політичних в’язнів.

3 червня народні депутати не змогли отримати пояснень від генерального прокурора В.ПШОНКИ, чому він не реагує на скарги Ю.ТИМОШЕНКО. Тоді помічник генпрокурора повідомив, що В.ПШОНКА захворів, а тому не зможе зустрітися з депутатами.