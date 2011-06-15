Міжнародний форум «1941 рік: німецька нищівна війна в Україні та її учасники»
Фонд „Пам'ять, Відповідальність та Майбутнє“ запрошує у вівторок, 21 червня, о 18.00 у Посольство Федеративної Республіки Німеччина на прес-конференцію Міжнародного форуму „Історичної Майстерні Європи“, який цього року вперше пройде в Києві.
До 70-ї річниці нападу німецького вермахту на Радянський Союз та початку війни в Радянському Союзі Німецький федеральний фонд «Пам'ять, Відповідальність та Майбутнє» та Інститут глобальних та європейських студій м. Лейпцига 20-25 червня 2011 року вперше в Україні проведуть Міжнародний форум «Історичної Майстерні Європи» на тему «1941 рік: німецька нищівна війна в Україні та її учасники». Метою форуму є розгляд історії та пам'яті про характер подій, які відбувалися в 1941-1945 рр. на українській території, а також розгляд частково конфліктних пам’ятей про сучасну європейську історію з акцентом на Другій світовій війні. Після проведення у містах Лейпциг, Вроцлав та Вільнюс, форум вперше цього року відбудеться в Україні.
Питання, винесені на прес-конференцію:
Міжнародний форум „Історичної Майстерні Європи“.
Важливість 70-ї річниці з дня нападу німецького вермахту на Радянський Союз для українсько-німецьких відносин.
Політизація історії.
Тісна співпраця українських та німецьких істориків, кооперація між містами Лейпциг та Київ в 2011 році, та інше.
У прес-конференції візьмуть участь:
Професор, д-р. Штефан Трьобст, заступник директора Лейпцизького центру „Історія та культура Центрально-Східної Європи“ Університету Лейпцига, історик, автор концепції форуму.
Мартін Бок, керівник відділу „Критичне осмислення історії“, Фонду „Пам’ять, Відповідальність та Майбутнє“
Модератор - д-р. Кирило Савін, керівник Представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні.
Прес-конференція відбудеться за адресою: Посольство ФРН в Україні, вул. Богдана Хмельницького, 25.
Мови прес-конференції: українська та англійська, із забезпеченням перекладу.
Для реєстрації на прес-конференціюпотрібно надіслати запит на oleksandra.bienert@gmx.de, де має бути вказано ім'я та прізвище, назву ЗМІ та контактні дані.
Відповідальна за роботу з пресою на прес-конференції
Олександра Бінерт,
Фонд „Пам'ять, Відповідальність та Майбутнє“,
www.stiftung-evz.de,
oleksandra.bienert@gmx.de,
+49 176 481 338 62,
в дні Форуму: +38 095 14 77119
Під час Міжнародного форуму відбудеться декілька публічних заходів, на які запрошуються всі зацікавлені:
21 червня - лекція Франка Голчевскі “Визволення чи окупація? Німці та українці в 1941 року”, модератор Георгій Касьянов.
Початок: о 19.00.
Адреса: Посольство ФРН в Україні, вул. Богдана Хмельницького, 25. Потрібно попередньо зареєструватися на oleksandra.bienert@gmx.de.
22 червня - показ фільму “Назви своє ім'я” (2006), реж. Сергій Буковський. Український фільм тематизує Голокост на основі інтерв'ю зі свідками.
Початок: о 19.00.
Адреса: Кіноклуб “Києво-Могилянської академії”, вул. Набережно-Хрещатицька, 27.
23 червня - подіумна дискусія «1941 рік: німецька нищівна війна, Голокост та українське суспільство». В дискусії братимуть участь відомі історики з України, Мюнхену та Гамбургу - Франк Гольчевскі, Венді Ловер, Андрій Портнов та Юрій Шаповал.
Початок: о 19.00.
Адреса: „Будинок вчителя“, вул. Володимирська, 57.
*** Міжнародний форум „Історичної Майстерні Європи“організовується Німецьким федеральним фондом «Пам'ять, Відповідальність та Майбутнє» та Інститутом глобальних та європейських студій м. Лейпцига та проводиться в партнерстві з Представництвом Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні. Фінансування форуму здійснюється Фондом «Пам'ять, Відповідальність та Майбутнє» в рамках програми “Історична Майстерня Європи”. Програма “Історична Майстерня Європи” підтримує команди молодих науковців, які займаються питаннями європейської пам'яті. Детальніша інформація - на сторінці програми “Історична Майстерня Європи” .