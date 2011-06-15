Міжнародний форум «1941 рік: німецька нищівна війна в Україні та її учасники»

Фонд „Пам'ять, Відповідальність та Майбутнє“ запрошує у вівторок, 21 червня, о 18.00 у Посольство Федеративної Республіки Німеччина на прес-конференцію Міжнародного форуму „Історичної Майстерні Європи“, який цього року вперше пройде в Києві.

До 70-ї річниці нападу німецького вермахту на Радянський Союз та початку війни в Радянському Союзі Німецький федеральний фонд «Пам'ять, Відповідальність та Майбутнє» та Інститут глобальних та європейських студій м. Лейпцига 20-25 червня 2011 року вперше в Україні проведуть Міжнародний форум «Історичної Майстерні Європи» на тему «1941 рік: німецька нищівна війна в Україні та її учасники». Метою форуму є розгляд історії та пам'яті про характер подій, які відбувалися в 1941-1945 рр. на українській території, а також розгляд частково конфліктних пам’ятей про сучасну європейську історію з акцентом на Другій світовій війні. Після проведення у містах Лейпциг, Вроцлав та Вільнюс, форум вперше цього року відбудеться в Україні.

Питання, винесені на прес-конференцію:

Міжнародний форум „Історичної Майстерні Європи“.

Важливість 70-ї річниці з дня нападу німецького вермахту на Радянський Союз для українсько-німецьких відносин.

Політизація історії.

Тісна співпраця українських та німецьких істориків, кооперація між містами Лейпциг та Київ в 2011 році, та інше.

У прес-конференції візьмуть участь:

Професор, д-р. Штефан Трьобст, заступник директора Лейпцизького центру „Історія та культура Центрально-Східної Європи“ Університету Лейпцига, історик, автор концепції форуму.

Мартін Бок, керівник відділу „Критичне осмислення історії“, Фонду „Пам’ять, Відповідальність та Майбутнє“

Модератор - д-р. Кирило Савін, керівник Представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні.

Прес-конференція відбудеться за адресою: Посольство ФРН в Україні, вул. Богдана Хмельницького, 25.

Мови прес-конференції: українська та англійська, із забезпеченням перекладу.

Для реєстрації на прес-конференціюпотрібно надіслати запит на oleksandra.bienert@gmx.de, де має бути вказано ім'я та прізвище, назву ЗМІ та контактні дані.

Відповідальна за роботу з пресою на прес-конференції

Олександра Бінерт,

Фонд „Пам'ять, Відповідальність та Майбутнє“,

www.stiftung-evz.de,

oleksandra.bienert@gmx.de,

+49 176 481 338 62,

в дні Форуму: +38 095 14 77119

Під час Міжнародного форуму відбудеться декілька публічних заходів, на які запрошуються всі зацікавлені:

21 червня - лекція Франка Голчевскі “Визволення чи окупація? Німці та українці в 1941 року”, модератор Георгій Касьянов.

Початок: о 19.00.

Адреса: Посольство ФРН в Україні, вул. Богдана Хмельницького, 25. Потрібно попередньо зареєструватися на oleksandra.bienert@gmx.de.

22 червня - показ фільму “Назви своє ім'я” (2006), реж. Сергій Буковський. Український фільм тематизує Голокост на основі інтерв'ю зі свідками.

Початок: о 19.00.

Адреса: Кіноклуб “Києво-Могилянської академії”, вул. Набережно-Хрещатицька, 27.

23 червня - подіумна дискусія «1941 рік: німецька нищівна війна, Голокост та українське суспільство». В дискусії братимуть участь відомі історики з України, Мюнхену та Гамбургу - Франк Гольчевскі, Венді Ловер, Андрій Портнов та Юрій Шаповал.

Початок: о 19.00.

Адреса: „Будинок вчителя“, вул. Володимирська, 57.

*** Міжнародний форум „Історичної Майстерні Європи“організовується Німецьким федеральним фондом «Пам'ять, Відповідальність та Майбутнє» та Інститутом глобальних та європейських студій м. Лейпцига та проводиться в партнерстві з Представництвом Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні. Фінансування форуму здійснюється Фондом «Пам'ять, Відповідальність та Майбутнє» в рамках програми “Історична Майстерня Європи”. Програма “Історична Майстерня Європи” підтримує команди молодих науковців, які займаються питаннями європейської пам'яті. Детальніша інформація - на сторінці програми “Історична Майстерня Європи” .