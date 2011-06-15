Литвин попросив охорону вивести з залу першого віце-прем'єра Криму

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН звернувся до Державної служби охорони з проханням забезпечити в сесійній залі присутність тільки народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося після того, як до нього звернувся член фракції "БЮТ-Батьківщина" Остап СЕМЕРАК.

Пізніше журналістам О.СЕМЕРАК повідомив, що в сесійній залі на місцях для голосування в секторі фракції Партії регіонів перебував перший віце-прем`єр Радміну Криму Павло БУРЛАКОВ.

Голова ВР, звертаючись до служби Держохорони та апарату ВР з обуренням запитав: «Що це таке?».