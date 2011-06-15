Регіонал пояснив: у кожного нардепа є «інерційна складова»

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що перший віце-прем`єр-міністр уряду АРК Павло БУРЛАКОВ «за інерцією зайшов до залу» Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ сказав, відповідаючи на питання журналістів, що П.БУРЛАКОВ робив у сесійній залі.

О.ЄФРЕМОВ сказав: «я думаю, що у нас всіх, зокрема й тут присутніх, є така динамічна складова. Та особа, про яку ви говорите, недавно була народним депутатом, він сьогодні приїхав на комісію, яка працює по Криму, і бере участь у роботі цієї комісії, і, видно, просто за інерцією зайшов до залу».

При цьому О.ЄФРЕМОВ сказав, що «людина зайшла до залу, а, враховуючи те, що ті люди, які забезпечують охорону (УНІАН: йдеться про охорону сесійного залу - біля дверей до сесійної зали стоїть по охоронцю), вони просто в обличчя знають всіх, хто працював раніше, а він декілька років був народним депутатом». «Очевидно, спрацювала інерційна складова», - додав О.ЄФРЕМОВ. Він вважає, що «тут особливих проблем немає». «Щойно йому (П.БУРЛАКОВУ – УНІАН) зробили зауваження, він як коректна людина вибачився і вийшла із залу», - додав О.ЄФРЕМОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 червня, під час засідання парламенту народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Остап СЕМЕРАК запитав Голову Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА що робить у секторі фракції Партії регіонів сесійного залу П.БУРЛАКОВ.

Після чого В.ЛИТВИН звернувся до Державної служби охорони з проханням забезпечити в сесійному залі присутність лише народних депутатів. Голова ВР, звертаючись до служби Державної охорони і Апарату ВР з обуренням запитав: «Що це таке?».

При цьому П.БУРЛАКОВ відмовився відповідати на запитання журналістів, які цікавилися тим, що він робив у сесійному залі, і попрямував швидким кроком до виходу з приміщення ВР.