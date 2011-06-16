Точицький: керівництво ПАРЄ Тимошенко до Страсбурга не запрошувало

Представник України в Парламентській асамблеї Ради Європи Микола Точицький заявляє, що керівництво ПАРЄ не надсилало офіційного запрошення Юлії Тимошенко для участі у сесії, яка відбуватиметься у Страсбурзі з 20 по 24 червня цього року. Про це повідомляєагентство Українські національні новини. Представник України в ПАРЄ також повідомляє, що у списку почесних гостей та промовців Тимошенко немає.

На уточнююче запитання, чому у пресі з`явилась інформація про офіційне запрошення Тимошенко на сесію ПАРЄ, у представництві припустили, що таке запрошення могло надійти від представників Європейської народної партії та уточнили, що процедури ПАРЄ передбачають, що окремі політичні групи можуть запрошувати окремих осіб.

І, дійсно, Українська правдарозміщує фотокопію запрошення, яке Тимошенко отримала від альянсу Європейської народної партії і християнських демократів.

Нагадаємо, сесія ПАРЄ відбудеться 20-24 червня в Страсбурзі.

Виступ українського Президента заплановано на вівторок, 21 червня. Крім того, у понеділок, 20 червня, міністр закордонних справ Костянтин Грищенко представить комюніке Комітету міністрів Парламентської Асамблеї.