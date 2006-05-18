Єхануров почав складати іспити на вступ до прем`єрства

Прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ презентував Програму дій майбутнього уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, програму було презентовано на громадських зборах лідерів об’єднань підприємців.

За словами прем’єра, головними цільовими критеріями виконання програми мають стати: досягнення щорічних обсягів зростання ВВП до 2011 року на рівні 6-8%, скорочення частки державних підприємств до 2010 року до 10% від ВВП.

Крім того, програмою передбачено критерії збільшення до 2011 року в 10 разів розміру щорічних прямих іноземних інвестицій в економіку, зменшення енергетичної залежності України з 55% в 2005 році до 38% у 2010 році.

Програмою також передбачено створення умов для рівноправної участі України у світових організаціях. Зокрема, програмою передбачено вступ України до СОТ до кінця поточного року, вступ до Організації економічного співробітництва держав до 2015 року, а також створення зони вільної торгівлі з ЄС у 2007 році.

Програмою передбачено також досягнення до 2008 року розміру пенсій не нижче прожиткового мінімуму. Крім того, прогнозується підвищення рівня зайнятості населення до 95% за стандартами Міжнародної організації праці.

Одним з пріоритетних напрямків програми є зменшення культурної і політичної полярності України за напрямками Захід-Схід.

Коментуючи документ, Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що певні актуальні питання економічної та соціальної політики вже вирішено постановами та Програмою дій на 2006 рік нинішнього уряду. Прем’єр ще раз наголосив, що Україна має унікальний шанс для досягнення значних зрушень в реформуванні економіки у міжвиборчий період. «Я ще раз хочу наголосити, що Україна має унікальний шанс: і чи ми знову будемо робити реальні кроки з реформування країни, ми модернізуємо країну, так, як це зробили наші сусіди-словаки за реально 3 роки, чи ми знову потонемо в цій пустопорожній балаканині і будемо знову розповідати байки. Ми маємо зрозуміти, що першим кроком це має бути пряме і свідоме виголошення майбутнім прем’єр-міністром, що приватна власність є головним пріоритетом в роботі наступного уряду», - підсумував прем’єр.