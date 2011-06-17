СБУ розкрила схему ввезення в Україну крадених у Росії автівок

Ленінський районний суд міста Вінниці засудив до 5 років позбавлення волі двох членів угруповання, які контрабандним шляхом перемістили через митний кордон України 19 авто іноземного виробництва із заміненими номерними агрегатами.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі СБУ у Вінницькій області.

Встановлено, що двоє громадян України у змові з жителями Росії організували злочинну схему контрабандного ввезення в Україну викрадених в Росії авто. На автівках брендових марок замінювали номерні агрегати та електронну складову.

За фіктивними документами, що свідчили про українську реєстрацію, зловмисники переміщали «підготовлений» автомобіль через кордон України без будь-якого розмитнення, після чого легковик швидко реалізовували.

У результаті функціонування цієї протиправної схеми через несплату податків та обов’язкових митних платежів (з крадених машин?! - Прим. ред.) бюджет втратив майже мільйон гривень.

Слідчі СБУ порушили кримінальну справу за ч.2 ст.201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи, суд засудив обох членів групи до 5 років позбавлення волі з конфіскацією предметів контрабанди.