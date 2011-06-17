Пшонка: для Тимошенко підписка про невиїзд - те, що треба, бо читає повільно

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА підтверджує інформацію про передачу до суду кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні службових повноважень та прийнятті одноосібного рішення під час укладання газових угод.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Генеральної прокуратури України.

«Сьогодні завершено та передано до суду кримінальну справу за обвинуваченням Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні службових повноважень та прийнятті одноосібного рішення під час укладання газових угод», - заявив В.ПШОНКА.

Генпрокурор також стверджує, що Ю.ТИМОШЕНКО «продовжує затягувати процес ознайомлення з матеріалами ще однієї кримінальної справи».

Кінцевий термін ознайомлення з матеріалами справи визначений судом – 25 червня цього року, зазначив В.ПШОНКА.

Стосовно запобіжного заходу до Ю.ТИМОШЕНКО у вигляді підписки про невиїзд, то В.ПШОНКА заявив, що рішення слідчого та наглядового прокурора про обмеження пересування Ю.ТИМОШЕНКО є «цілком законним та обумовлено саме систематичним порушенням з її боку процесуальних норм».

«Генеральна прокуратура з великою повагою ставиться до міжнародних та громадських організацій, які спостерігають за ходом розслідування цієї справи.

Я також розумію позицію Президента України, який виступає за зняття будь яких процесуальних обмежень щодо пересування пані ТИМОШЕНКО та інших обвинувачених.

Проте рішення слідчого та наглядового прокурора про обмеження пересування ТИМОШЕНКО є цілком законним та обумовлено саме систематичним порушенням з її боку процесуальних норм», - заявив В.ПШОНКА.

Як повідомляв УНІАН, у «Батьківщині» заявили, що сьогодні зранку до Печерського районного суду Києва передано кримінальну справу проти Ю.ТИМОШЕНКО щодо газових угод.

При цьому захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що «передача справи до суду відбулася з черговим грубим порушеннями Кримінально-процесуального кодексу та всупереч здоровому глузду».

«Відповідно до закону, - пояснює С.ВЛАСЕНКО, - перед складанням обвинувального висновку слідчий зобов’язаний розглянути всі ці клопотання, і лише після цього приймати рішення, чи повернутися до стадії досудового слідства, чи складати висновок».

«Крім того, в будь-якому випадку починати писати висновок слідчий має право лише після того, як сплив термін на ознайомлення зі справою, в даному випадку – з 17 червня. Це означає, щоб поспіти на 09.00 ранку до суду, пан НЕЧВОГЛОД висновок писав вночі, що так само є незаконним. На фоні таких порушень, я не здивуюся, якщо до матеріалів справи вже долучено і рішення суду у даній справі», - наголосив С.ВЛАСЕНКО.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО в перевищенні влади і службових повноважень під час закупівлі під гарантію уряду і ввезення на територію України нібито спеціалізованих медичних автомобілів "Опель Комбо". Загальна сума завданої державі шкоди становить 67 млн. грн.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО пред`явлене звинувачення у нецільовому використанні 180 млн. і 200 млн. євро, які Україна одержала за Кіотським протоколом, і в нанесенні державі іншої шкоди.

Також на початку квітня Генпрокуратура порушила проти Ю.ТИМОШЕНКО справу за фактом перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.