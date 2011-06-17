Суд не захотів сваритися з Луганською облрадою через російську мову

Луганський окружний адміністративний суд відхилював позов голови Луганської обласної організації УНП Валентина ТКАЛИЧА до Луганської обласної ради з вимогою визнати за недійсний дозвіл облради на офіційне використання російської мови на території області.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суд ухвалив сьогодні, 17 червня.

За словами представника облради у суді - радника голови облради з юридичних питань Олександра ЮРЧЕНКА, рішення облради «носить виключно інформаційний характер», а отже, «підстав подавати позов не було, оскільки права не порушені».

У свою чергу В.ТКАЛИЧ заявляв, що у цьому рішенні облради є підстави для «використання російської мови як другої державної на території Луганської області».

Як повідомлялося, 27 травня Луганська облрада ухвалила рішення про "Реалізацію конституційних прав громадян на вільне використання російської мови і мов інших нацменшин" і “рекомендувала” керівникам усіх установ використовувати російську мову разом з державною.

У 2006 році Луганська облрада вже робила спробу затвердити російську мову як “регіональну”, проте рішення було оскаржене в суді. Тепер депутати ухвалили рішення з іншим юридичним формулюванням.

УНП вважає рішення Луганської облради “Про реалізацію конституційних прав громадян на вільне використання російської мови і мов інших нацменшин” провокацією і вимагає її дострокового розпуску.