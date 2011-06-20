Луценко пояснив суду, куди можна надіслати повістку Януковичу

Суд відмовив у задоволенні клопотання екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА про виклик як свідків до суду Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, генерального прокурора Віктора ПШОНКУ і ряд співробітників Генеральної прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО двічі заявляв це клопотання і двічі одержав відмову в його задоволенні.

Зокрема, в другий раз, коли він надавав це клопотання, Ю.ЛУЦЕНКО пояснив суду, що «це є не забаганка. Їхні свідчення дозволять встановити істину… А в разі їх відсутності в суді буде означати неповне, необ’єктивне судове слідство».

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, і В.ЯНУКОВИЧ, і В.ПШОНКА були присутні на святкуванні Дня міліції в палаці «Україна», а, відповідно, можуть дати пояснення щодо правомірності цього заходу. (УНІАН: Ю.ЛУЦЕНКУ, серед іншого, інкримінують фінансові порушення, пов`язані зі святкуванням Дня міліції).

Звертаючись до суду, Ю.ЛУЦЕНКО також зауважив, що якщо суд не знає адреси вказаних осіб, то, зокрема, В.ЯНУКОВИЧУ можна надіслати повістку «або на Банкову, або в резиденцію Межигір’я», колишньому начальнику Головного слідчого управління Генпрокуратуру Олексію КАЛІФІЦЬКОМУ та першому заступнику генпрокурора Ренату КУЗЬМІНУ та слідчому Сергію ВОЙЧЕНКУ можна надіслати повістки на вулицю Борисоглібську. «ПШОНКУ можна знайти або на Різницькій, або в «Межигір’ї», або в Кончі Заспі, 65», - зауважив Ю.ЛУЦЕНКО.