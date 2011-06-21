Регіонал визнав, що на суддю Вовка скаржилися і до Луценка

Заступник голови комітету Верховної Ради України з питань правосуддя Валерій БОНДИК (фракція Партії регіонів) підтверджує, що у комітет надходили скарги на суддю Печерського суду Сергія ВОВКА.

Він повідомив “24 телеканалу новин”, що "комітет не має приводів і підстав здійснювати дисциплінарне впровадження щодо судді”. “Скарги в комітеті були, але згідно з Конституцією, статтею 19, кожен орган повинен діяти в межах своєї компетенції, у межах своїх повноважень ми ці скарги переслали у вищу кваліфікаційну комісію суддів, яка згідно з законом веде дисциплінарні справи щодо суддів", - сказав В.БОНДИК.

Як відомо, 9 червня колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що суддя Печерського райсуду Києва С.ВОВК має безпосередню особисту зацікавленість у розгляді і винесенні вироку за його справою. За словами екс-міністра, у часи, коли він очолював МВС, стосовно С.ВОВКА було зібрано матеріали і порушено кримінальну справу «за підробку і використання підробленого рішення суду, викрадення цивільної справи і шахрайське заволодіння земельною ділянкою».

Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, у подальшому матеріали цієї справи були передані до Генеральної прокуратури. Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що йому не відома подальша доля цієї справи. Однак, додав він, якщо враховувати, що суддя продовжує виконувати свої обов’язки, то можна припустити, що справі хід ніхто не дав. У зв’язку з цим екс-міністр допускає, що Генпрокуратура таким чином «може тримати суддю на гачку».