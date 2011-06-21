В Україні тривають масові скорочення і звільнення?

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляє, що під виглядом оптимізації та реструктуризації Сумського НВО ім. Фрунзе на вулицю можуть бути виставлені тисячі громадян, і що це соціальний терор проти власного народу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», про це В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив у Сумах, спілкуючись із представниками профспілок підприємств області, де він перебуває в рамках загальнонаціональної програми «Владу - під контроль!».

«Влада має негайно втрутитись у вирішення цієї проблеми та не допустити масових звільнень робітників. Адже скорочення працівників найбільшого підприємства обласного центру у такій кількості загрожує масовим безробіттям у місті. При цьому без джерел існування залишаться тисячі родин», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, на можливі протиправні масові звільнення робітників та недотримання власниками вимог колективної угоди на Сумському НВО ім. Фрунзе має звернути увагу не лише місцеве керівництво, а й представники уряду і народні депутати.

«Депутати від «Нашої України» застосують усі можливості, аби допомогти вам захистити свої права. Ми також надамо юридичну допомогу, щоб люди могли у судах відстояти своє право на працю», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО, звертаючись до працівників підприємства.

«В Україні уже зараз більше ніж півмільйона (549,2 тис.) офіційно зареєстрованих безробітних. А насправді кількість безробітних набагато вища. За оцінками профспілок, кількість громадян працездатного віку, які не мають роботи, але з різних причин не стоять на обліку в центрі зайнятості, становить не менше 8 мільйонів», - підкреслив голова політради «Нашої України».

Він наголосив, що подібні ситуації можуть вже найближчим часом стати абсолютно звичним явищем у разі, якщо буде прийнятий Трудовий кодекс у його нинішній редакції, що обмежує права працівників і нівелює роль профспілок у захисті людей праці.

«Усі передвиборчі обіцянки «регіоналів» про відродження промисловості та створення робочих місць виявились пустими словами. Масові скорочення та звільнення відбуваються по всій Україні. Для влади важливіше зберігати комфортні умови для олігархів, ніж захищати людей праці», - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.