Янукович розповів про податки, корупцію і національний прагматизм

Під час візиту до Французької Республіки Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дав у Страсбурзі інтерв’ю французькому виданню «Le Monde» та американському телеканалу СNBC.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

В інтерв’ю «Le Monde» В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що європейська інтеграція України є стратегічним завданням, яке визначене в зовнішньополітичних пріоритетах держави. І в основі цього завдання лежить принцип національного прагматизму.

У розмові з кореспондентами телеканалу СNBC глава Української держави наголосив, що лібералізація податкової системи, боротьба з корупцією та прозора державна політика є основою плану економічного розвитку, який нині втілюється в Україні.