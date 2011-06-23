Адвокати Кучми домоглися поновлення справи проти Мельниченка

Печерський районний суд Києва скасував постанову екс-генпрокурора України Святослава ПІСКУНА від 1 березня 2005 року, якою була закрита кримінальна справа, порушена проти колишнього охоронця екс-президента України Леоніда КУЧМИ Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні оголосив суддя Печерського райсуду Родіон КІРЄЄВ, задовольнивши таким чином скаргу адвокатів Л.КУЧМИ щодо неправомірності закриття кримінальної справи щодо М.МЕЛЬНИЧЕНКА.

Як зазначається в рішенні суду, справа була закриття без всебічного дослідження обставин, зокрема, у ній не було допитано М.МЕЛЬНИЧЕНКА, а також невмотивованим і передчасним є посилання на те, що записи в кабінеті Л.КУЧМИ він робив в стані крайньої необхідності.

Виходячи з цього, суд прийшов до висновку про необґрунтованість висновків прокурорів при прийнятті рішення щодо закриття справи.

У зв’язку з чим «постанова підлягає скасуванню і направленню до генпрокурора для відновлення слідства».

Як зазначається в судовому рішення, його можна оскаржити протягом 7 днів в Апеляційному суді м. Києва.