У Тимошенко кажуть, що Янукович організовує собі Майдан

Партія «Батьківщина» заявляє, що у Президента Віктора ЯНУКОВИЧА залишилося менше доби, щоб виконати зобов’язання про публічність суду над екс-прем’єр-міністром, лідером «Батьківщини» Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії.

«Партія «Батьківщина» досі не отримала від Президента ЯНУКОВИЧА та представників його судової системи відповіді на вимогу опозиції забезпечити гласність під час проведення судилища над лідером партії Юлією ТИМОШЕНКО, щоб всі громадяни могли побачити фальшивість та безглуздість висунутих лідеру опозиції звинувачень», - заявили в «Батьківщині», нагадавши, що процес почнеться у Печерському райсуді столиці завтра, 24 червня, о 09.00.

При цьому в партії нагадують, що 21 червня опозиція звернулася до Президента В.ЯНУКОВИЧА з вимогою забезпечити велике приміщення та пряму трансляцію судового засідання на державному Першому національному телеканалі з огляду на широкий резонанс навколо цієї події. «Розмір приміщень у Печерському райсуді не дозволяє вмістити і сотої долі всіх бажаючих взяти участь у процесі», - зазначається в заяві.

Після цього, як зазначають в «Батьківщині», сам В.ЯНУКОВИЧ, перебуваючи у Парламентській Асамблеї Ради Європи, запевнив західну громадськість, що суд у справі проти Ю.ТИМОШЕНКО буде публічним і відкритим.

«ЯНУКОВИЧ знову говорить неправду. На Заході він говорить одне, а в рідній країні робить зовсім інше. У нього лишилося менше доби, щоб виконати взяте ним зобов’язання про відкритість суду і задовольнити вимоги опозиції щодо приміщення і прямої трансляції газового судилища», - наголосили в «Батьківщині».

«ЯНУКОВИЧ власними діями організовує собі Майдан. У людей немає іншого виходу, як прийти під приміщення суду по вул. Хрещатик, 42а, щоб на власні очі побачити заплановане судилище. І вони прийдуть захищати не тільки Юлію ТИМОШЕНКО, а і свої права», - спрогнозували в партії.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Батьківщина» закликала громадян у п’ятницю о 9.00 зібратися під приміщенням Печерського суду на мирний мітинг.

«Прийти 24 червня під стіни сумновідомого Печерського «суду» в Києві - це значить більше, ніж підтримати ТИМОШЕНКО. Це означає прийти і захистити себе, своє майбутнє і майбутнє своїх дітей. Щойно сьогодні вони приберуть ТИМОШЕНКО, як вже завтра встановлять в Україні режим повного «беспредєлу», - звернулася «Батьківщина» до українців.