Представник Медведєва обіцяє відкривати українські школи - за Уралом

За необхідності у кожному суб`єкті Уральського федерального округу можуть бути відкриті українські школи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив повноважний представник Президента РФ в Уральському федеральному окрузі (УФО) Микола ВИННИЧЕНКО.

«Я вважаю, що актуальність (у відкритті українських шкіл) є. Ми, якщо виходитиме ініціатива наших друзів, звичайно ж, її підтримаємо. Я б вітав створення українських шкіл в усіх суб`єктах, і така необхідність є. Жодних перешкод ми не бачимо», - сказав М.ВИННИЧЕНКО.

При цьому він зазначив, що українську школу вже відкрито у Тюмені, де дуже сильна українська діаспора.

Він також сказав, що дуже велика українська діаспора проживає на території Свердловської і Челябінської областей.

М.ВИННИЧЕНКО повідомив, що планується створити цілу програму співпраці УФО з областями України. Зокрема, йдеться про організацію гастролей театрів і симфонічних оркестрів з Уралу в Україні і українських - в УФО.

Як відомо, до складу Уральського федерального округу входять Курганська область, Свердловська область, Тюменська область, Ханти-Мансійський автономний округ, Челябінська область і Ямало-Ненецький автономний округ.

Як повідомляв УНІАН, зараз розглядається питання про відкриття українських шкіл у Москві і Санкт-Петербурзі.