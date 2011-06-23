Землю іноземцям не продаватимуть, але в оренду дадуть?

У 2011 році в Україні не буде квот на продаж зерна. Про це заявив віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ у рамках бізнес-форуму в Парижі "Українські зустрічі-2011», повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури.

«Цього року в Україні не буде жодних квот на продаж зерна. Ринок буде вільним», - наголосив він.

Кажучи про перспективи розвитку сільського господарства в Україні, віце-прем`єр-міністр відзначив, що вже у вересні-жовтні 2011 року очікується прийняття закону «Про землю», який заборонятиме продаж землі іноземцям. «Разом з тим не виключена можливість надання земельних ресурсів в оренду іноземним інвесторам на термін до 50 років», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Нагадаємо, Верховна Рада України 19 травня ц.р. прийняла Закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України і затвердження ставок вивізного (експортною) мита на деякі види зернових культур». Законом вводиться до кінця року вивізне мито від 9 до 14% на зернові культури.

Українські аграрні організації 24 травня ц.р. звернулися з відкритим зверненням до Президента України В.ЯНУКОВИЧА з проханням ветувати введення експортних мит на зерно. "За підрахунками експертів, якщо цей закон набуде чинності, то селяни в цінах, які склалися на даний момент, втратять принаймні 6 млрд. грн.", - заявив президент Української аграрної конфедерації (УАК) Леонід КОЗАЧЕНКО.