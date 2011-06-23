Тіла двох загиблих в авіакатастрофі українців привезли в Харків
17:11, 23 червня 2011Політика
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Літак впав у Карелії
Тіла двох загиблих в авіакатастрофі в Карелії українців сьогодні доставлено в Україну.
Про це повідомив УНІАН речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ.
«Сьогодні доставлено тіла загиблих українців з Петрозаводська до Харкова»,- сказав він.
Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 20 червня літак Ту-134, який прямував за маршрутом Домодєдово - Петрозаводськ, упав під час заходження на посадку. Загинули 45 осіб, 8 постраждали.
Офіційно підтверджено загибель в авіакатастрофі поблизу Петрозаводська двох громадян України: Онищенко Христини Анатоліївни (1989 р. н.) та Симовяна Ваграма Саркісовича, (1975 р. н.).
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