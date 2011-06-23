До акції "Вперед" приєднався Жіночий альянс

Сьогодні члени Всеукраїнської асоціації жінок-підприємців "Жіночий альянс" провели селекторну конференцію, на якій ухвалили рішення про підтримку Всеукраїнської громадської акції «Вперед».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі акції.

У роботі конференції взяли участь 498 делегатів з усіх областей України та Автономної Республіки Крим. За словами президента всеукраїнської асоціації жінок-підприємців Галини ПІДКАМІННОЇ, під час дискусії учасники конференції висловили своє негативне ставлення до дій «антинародного уряду і його контролюючих органів». Особливе обурення у активістів Всеукраїнської асоціації жінок-підприємців "Жіночий альянс" викликає недолугий Податковий кодекс і пенсійна реформа, яку впроваджує влада.

Учасники конференції обговорили перші кроки Плану дій на підтримку Всеукраїнської громадської акції «Вперед» і ухвалили рішення про те, що вони «повністю згодні з програмою Акції та приєднуються до участі в Народній колегії, яка відбудеться 1 липня 2011 року в Києві в Будинку вчителя».

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня в Києві відбулися збори Народної колегії акції «Вперед» за участю понад 420 делегатів з усіх регіонів України, на якій було прийнято рішення провести 19 травня під стінами Верховної Ради Весняний марш протесту. Серед вимог акції - припинення антинародних реформ та економічних репресій, початок реальної боротьби з корупцією в усіх ешелонах влади, прийняття пакета законодавчих ініціатив «Народна реформа». 19 травня в Весняному марші протесту під Верховною Радою і 2-й Колегії Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» взяло участь близько 5 тис. осіб.

Ініціатором розробки пакета законодавчих ініціатив «Народна реформа» є народний депутат Наталія КОРОЛЕВСЬКА. До складу народних реформ входять законопроекти про спрощену систему оподаткування, скасування єдиного соціального внеску для інвалідів і пенсіонерів, посилення персональної відповідальності чиновників за посадові зловживання, збільшення прожиткового мінімуму та ряд інших соціально-економічних ініціатив.