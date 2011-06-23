Урал і Тюмень візьмуть шефство над Чорноморським флотом

Уральський федеральний округ Росії має намір взяти шефство над кораблями ЧФ РФ, що базуються в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив повноважний представник президента РФ в Уральському федеральному окрузі (УФО) Микола ВИННИЧЕНКО.

«У нас є два об`єкти, які опікуються і куруються нашими суб`єктами - це великий десантний корабель «Ямал» і військовий госпіталь в Севастополі», - сказав М.ВИННИЧЕНКО.

За його словами, в результаті переговорів з владою Севастополя і командування ЧФ РФ домовилися, що кожен суб`єкт УФО вибере собі об`єкт для кураторства.

«Проблем на Чорноморському флоті достатньо. Об`єктів, з якими можуть працювати регіони, теж достатньо. Ми відчули бажання наших моряків і адміністрації Криму в посиленні присутності РФ і насамперед УФО на території цієї частини України», - сказав він.

М.ВИННИЧЕНКО відзначив, що шефство полягатиме в направленні моряків для служби на кораблях ЧФ РФ, а також в допомозі у вирішенні побутових проблем моряків. На його думку, це дуже важливий виховний чинник.

Як відомо, до складу Уральського федерального округу входять Курганська область, Свердловська область, Тюменська область, Ханти-Мансійський автономний округ, Челябінська область і Ямало-Ненецький автономний округ.