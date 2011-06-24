Тимошенко закликала суддю «не брати гріх на душу перед країною»

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що у разі винесення Печерським районним судом обвинувального вироку обов`язково оскаржить це рішення у Європейському суді з прав людини.

Про це повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Якщо буде сфальшовано все в цьому суді, я обов`язково доведу свою невинуватість. В Європейському суді будуть розставлені всі крапки над "і", тому що такого "безпрєделу" в міжнародній спільності не допустять. Відповідати будете дуже швидко. І рішення Європейського суду зупинить цю вакханалію", - повідомила Ю.ТИМОШЕНКО під час судового засідання.

Екс-прем`єр вкотре заявила, що влада планує засудити її, аби розчистити політичне поле для монополізації своїй влади. "Вони запланували розмістити мене до в`язниці. І мій голос із в`язниці буде голоснішим, ніж зараз. Мене буде чути весь світ. Не беріть гріх на душу перед країною", - сказала вона, звертаючись до суду.