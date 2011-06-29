У Нашій Україні обурені «совдепівською показухою» влади

У партії «Наша Україна» називають цинізмом святкування владою дня Конституції, яку вона порушує.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Влада відзначила День Конституції феєрверками і карикатурними святкуваннями. За цією совдепівською показухою стоїть звичайний цинізм», - наголошують «нашоукраїнці».

У партії заявляють, посилаючись на останні дослідження, що у 2010 році майже 800 тисяч громадян України постраждали від насильства у правоохоронних органах. «Це означає, що кожні 40 секунд у міліції відбуваються знущання. Відомо, що в 2010 році в установах міліції загинула 51 людина, а на 20 червня 2011 року вже налічується 26 загиблих. За оцінками Представництва ОБСЄ в Україні, понад 30 тисяч наших громадян щорічно стають жертвами торгівлі людьми. Цей вражаючий факт означає, що за байдужості і неефективності влади в країні процвітає работоргівля», - підкреслюють у «Нашій Україні».

У партії також наводять дані соціологічного опитування Центру Разумкова, відповідно до якого понад 70% громадян України відчувають погіршення стану дотримання своїх економічних та соціальних прав.

«Наступ на права громадян, знущання і тортури разом з переслідуванням політичної опозиції відбувається на фоні стрімкої деградації судової системи, яка перетворюється на знаряддя бізнесових та політичних порахунків та не захищає громадян від владної сваволі», - зауважують у партії.

На думку «нашоукраїнців», ситуація в Україні викликає закономірну стурбованість у європейських партнерів, про що свідчать останні заяви керівництва Європарламенту, привертаючи увагу до стану справ із додержанням демократичних процедур, діяльністю вільного суду і медіа в Україні.

«Взявши на себе всю повноту повноважень, нинішня влада несе пряму відповідальність за таке становище», - заявляють у партії.

Більшість співгромадян вважають владу головним порушником демократичних прав і свобод в Україні. «Це – головний висновок, зроблений людьми за останні два роки. Люди не потребують святкувань, які організовують чиновники, неприховано зневажаючи самих людей. Люди вимагають дотримання Конституції, повернення демократичних свобод і припинення політики, що свідомо веде переважну більшість наших громадян до бідності», - зазначають у «Нашій Україні»..

По суті, наголошують у партії, кожен крок нинішньої влади є бутафорією. «Влада не розуміє і не відчуває загрозливої і гнітючої атмосфери, в якій живе країна. Відтак, незалежно від політичних поглядів і партійних уподобань, ми закликаємо всіх громадян країни не сумніватися у доцільності захищати свої права і активно виявляти громадянську позицію, щоб разом зупинити наступ на кожного з нас», - йдеться у повідомленні.