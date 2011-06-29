PIS: влада РФ сфальсифікувала результати розслідування Смоленської авіакатастрофи

Російська влада сфальсифікувала результати розслідування причин Смоленської авіакатастрофи, яка 10 квітня 2010 року забрала життя 96 польських громадян, у тому числі Президента Польщі Леха Качинського.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Варшаві сьогодні заявив представник найпопулярнішої у Польщі опозиційної партії «Право і справедливість» (PIS) Антоній МАЧЕРЕВІЧ, який очолює спеціально створену для розслідування причин трагедії групу депутатів у польському Сеймі.

Депутат, презентуючи так звану «Білу книгу Смоленської трагедії», відзначив, що російська влала з перших хвилин після катастрофи розпочала активну дезінформаційну кампанію, а пізніше активно фальсифікувала матеріали розслідування.

За його даними, російська сторона, зокрема, сфальсикувала записи «чорних скриньок» польського літака, виключивши з них наказ командира екіпажу «про відхід на друге коло» на висоті прийняття рішення 100 м.

Крім цього, за словами А.МАЧЕРЕВІЧА, російська прокуратура анулювала перші свідчення диспетчерів Смоленського аередрому, знищила записи їхньої роботи у день катастрофи та інші докази у справі, серед яких він назвав уламки літака.

За словами А.МАЧЕРЕВИЧА, влада Польщі серед інших документів досі не має оригіналу «чорних скриньок» Ту-154 та протоколів розтину жертв катастрофи.

Присутній на прес-конференції голова PIS, брат-близнюк загиблого Президента Ярослав КАЧИНСЬКИЙ відзначив, що після приїзду до Смоленська йому неодноразово повторювали, що літак розбився на четвертій спробі посадки.

«Це передавалося як очевидна правда, хоча насправді це була очевидна неправда», - сказав він, зауваживши, що такого роду інформації було набагато більше.

Я.КАЧИНСЬКИЙ сказав, що Смоленська авіакатастрофа не має аналогів у світовій історії.

Він також зауважив, що про нібито вину пілотів йому повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ одразу після того, як стало відомо про трагедію.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня польська урядова комісія передала кінцевий рапорт причин Смоленської авіакатастрофи Д.ТУСКУ, який після ознайомлення з документом та перекладом його англійською і російською мовами визначить терміни його публікації.

Польська влада спочатку планувала підготували спільний з росіянами рапорт причин Смоленської катастрофи, але Міждержавна авіаційна комісія у січні оприлюднила лише власну версію причин трагедії.

Польські експерти напередодні публікації російського рапорту надіслали близько 150 сторінок зауважень до 200-сторінкового документа МАК, у якому вину за трагедію було покладено на польсикх пілотів.

МАК назвала безпосередньою причиною авіакатастрофи намагання пілотів, які нібито перебували під тиском польських високопосадовців, посадити літак «будь-якою ціною».

За попередніми оцінками польських експертів, пілоти насправді не намагалися посадити літак, але не встигли – з поки неоприлюднених причин - підняти його на безпечну висоту після того, як машина пройшла «висоту прийняття рішення» - 100 м над землею.