Ющенка і Дубину викличуть до суду у справі Тимошенко

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО та колишній керівник НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА включені до списку свідків, які обов’язково мають дати свідчення у суді по кримінальній справі за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні у 2009 році газових контрактів з Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказала державний обвинувач у справі Ю.ТИМОШЕНКО Лілія ФРОЛОВА.

На численні запитання журналістів, чи будуть викликані до суду як свідки В.ЮЩЕНКО, О.ДУБИНА та інші високопосадовці, чи є вони у переліку обов’язкових свідків тощо, Л.ФРОЛОВА, зрештою, відповіла: «Є».

Вона також додала, що загалом у цьому переліку свідків фігурують більше 30 осіб.

Відповідаючи на уточнююче питання журналістів, чи обов’язково В.ЮЩЕНКО має з’явитись до суду і чи може він ухилитись від надання свідчень, Л.ФРОЛОВА сказала, що якщо його запросять до судового засідання, він повинен дати свої свідчення.

За її словами, згідно із законом, свідки викликаються до суду повістками, а якщо свідок не з’являється, то суд має право застосувати привід до суду.