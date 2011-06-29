Руслан Забілий про український календар і радянський тоталітаризм

21:52, 29 червня 2011
Політика
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"Наприклад, до нас перекочувало 23 лютого"

В Україні відсутній календар вшанування історичних дат на державному рівні, у якому не може бути дат, пов’язаних з радянським тоталітаризмом, вважає історик, директор Національного меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького" Руслан ЗАБІЛИЙ.

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції у Львові, повідомили УНІАН у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху.

Р.ЗАБІЛИЙ зазначив: "У нас нема історичного, власне українського, календаря. У нас є якийсь сурогат. Наприклад, у грудні ми відзначаємо день створення української армії, а 23 лютого - День захисника вітчизни, традиційне радянське свято, яке перекочувало до нас».

За його словами, ключові дати в історії України мали би бути основними у цьому календарі. "Це не означає, що такий день мусить бути перетворений у свято, вихідний. Це мав би бути день, коли ми вшановуємо тих людей, які приклалися до створення Української незалежної держави", - сказав Р.ЗАБІЛИЙ.

Натомість, за його словами, "з нашого історичного календаря мали би бути виключені ті історичні дати, які якось нас пов’язують із радянським тоталітаризмом".

 

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