Наша Україна закликає ВР зарубати урядовий проект пенсійної реформи
Пропонують розробити інший
Партія «Наша Україна» закликає Верховну Раду не голосувати за урядовий проект пенсійної реформи та пропонує розробити інший варіант законопроекту.
Про це йдеться у заяві партії, переданій агентству УНІАН.
У заяві наголошується, що партія категорично протестує проти спроб влади протягнути під виглядом пенсійної реформи «хаотичне нагромадження заходів, що не вирішують жодної з нагальних проблем пенсійної системи».
На думку «Нашої України», такі дії дискредитують політику реформ, «сприяють її перетворенню з інструмента ефективного оновлення країни на пусті розмови, якими купка безпорадних можновладців намагається прикрити власну некомпетентність та непрофесіоналізм». Тому партія пропонує «перезавантажити пенсійну реформу».
У «Нашій Україні» зазначають, що «нехай не вводить в оману громадськість та кількість поправок, яка нібито була опрацьована в процесі підготовки законопроекту до другого читання». «Усі ці поправки не змінюють його суті. В умовах, коли дедалі більше проступають ознаки макроекономічної дестабілізації та погіршення соціально-економічного становища громадян України, запропонована владою реформа матиме за результат виключно суттєве зниження пенсійних стандартів. Таким чином, уся так звана реформа зведеться лише до того, що найбільш бідних і незахищених громадян у нашій державі знову виштовхнуть за межу виживання»,- йдеться у заяві.
У зв’язку з цим «Наша Україна» закликає Верховну Раду проголосувати проти остаточного прийняття законопроекту № 7455 «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» і заново розпочати роботу над пенсійною реформою.
«Принципова позиція партії полягає у тому, що реформи країні, безумовно, потрібні. Але вони повинні мати прозору та зрозумілу для громадян мету, а їхній тягар має бути справедливо розподілений між різними верствами нашого суспільства», - наголосили у партії.
Тому «Наша Україна» заявляє про свою готовність долучитися до розробки нового варіанту пенсійної реформи і підтримати її, якщо буде виконано три необхідні умови.
По-перше, зазначається у заяві, якщо парламентська більшість проголосує за денонсацію угоди про уникнення подвійного оподаткування з Республікою Кіпр, це дозволить залучити до боротьби з дефіцитами державного бюджету та Пенсійного фонду не лише «копійки пенсіонерів, а й мільйони від олігархів».
По-друге, йдеться у документі, у реформи буде вивірений розпис фінансових і часових параметрів перетворень, вона міститиме чітку формулу нарахування пенсій у прямій залежності від тривалості стажу та розміру зарплати, а також – надійні гарантії зберігання коштів на накопичувальних рахунках.
Також у партії звертають увагу на необхідність проведення справжньої громадської експертизи законопроекту про пенсійну реформу.
У «Нашій Україні» переконані, що у разі прийняття владою запропонованого нею механізму розробки пенсійної реформи вона буде позитивно сприйнята українським суспільством, що забезпечить їй успіх у реалізації.
«У протилежному випадку саме влада нестиме всю повноту відповідальності за наслідки протягування через Верховну Раду законопроекту за №7455», - йдеться в заяві.