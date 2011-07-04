В КПУ розгледіли мера-регіонала: совість не та, на першому місці - вигода

Комуністи Херсона обурені знесенням пам`ятної стели на честь подвигу радянських воїнів на одній з центральних площ обласного центру – імені Героїв Сталінграду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Херсонського обкому КПУ, вочевидь, пам`ятний знак перешкоджав будівництву найбільшого в Херсоні торгового центру.

Народний депутат України від КПУ Катерина САМОЙЛИК вважає цю подію актом вандалізму і впевнена, що «без згоди мера міста - «регіонала» Володимира САЛЬДА - стела не була б знесена».

«Про знесення пам`ятної стели нікого не попереджали, не радилися з жителями, не говорили про плани перенесення на інше місце. Ось істинне обличчя херсонської влади – на першому місці вигода без якихось моральних акцентів», - зазначається у повідомленні.

Комуністи ставлять питання: «Яку ж совість треба мати, щоб через тиждень після того, як країна схиляла голову перед подвигом радянського народу, згадуючи трагічні події, пов’язані з 70-річчям початку Великої Вітчизняної війни, знести пам`ятник, споруджений на честь твоїх земляків, що поклали голову на Сталінградському фронті?».

На даний момент члени Херсонської обласної організації КПУ з`ясовують місцезнаходження пам`ятника і за чиєю вказівкою його було демонтовано.

КПУ вимагає відновлення пам`ятного знаку.

Прес-служба мерії Херсона поки не коментує дану заяву.