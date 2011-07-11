Помічник нардепа і фотокореспондент потисли одне одному руки

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО вибачилась перед фотографом «Газети по-українськи» Андрієм ШМАТОВИМ за дії помічника народного депутата від «БЮТ-Батьківщини» Віктора ТЕРЕНА Володимира МЕДВЕДЄВА.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

Як відомо, сьогодні зранку внаслідок штовханини у вузькій арці біля входу до Печерського райсуду столиці між В.Медведєвим та А.ШМАТОВИМ виник інцидент, після якого А.ШМАТОВ заявив про застосування проти нього сили.

Пізніше А.ШМАТОВ та В.МЕДВЕДЄВ разом з’ясували обставини інциденту, вибачились один перед одним та потисли руки.

Фотограф «Газети по-українськи» написав заяву на ім’я керівника Шевченківського РУГУ МВС України в м. Києві, у якій зазначив, що розібрався у ситуації самостійно, претензій ні до кого не має, тілесних ушкоджень не отримав. З цих причин А.ШМАТОВ попросив міліцію не проводити перевірку та не порушувати кримінальну справу.