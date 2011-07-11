Кірєєв нагадав Тимошенко, що у неї є ще один захисник

Печерський районний суд Києва частково задовольнив клопотання лідера партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо адвоката Миколи ТИТАРЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з рішенням суду, яке було оприлюднено головуючим суддею Родіоном КІРЄЄВИМ, суд взяв до уваги розірвання ділових відносин між Ю.ТИМОШЕНКО та М.ТИТАРЕНКОМ.

Водночас, згідно з рішенням суду, в адвоката було достатньо часу для ознайомлення з матеріалами справи, однак він цього не робив.

Суддя Р.КІРЄЄВ зауважив, що суд звернеться до Київського обласного апеляційного суду з проханням звернути увагу на невиконання М.ТИТАРЕНКОМ його обов’язків у повному обсязі та з проханням вжити заходів по реагуванню на цю ситуацію.

Р.КІРЄЄВ нагадав, що Ю.ТИМОШЕНКО має ще одного захисника - Сергія ВЛАСЕНКА, який з незрозумілих причин не з’являється на засідання суду.

Перерва у три дні, як просила Ю.ТИМОШЕНКО для пошуку нового захисника, не буле оголошена.