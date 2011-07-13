Власенко розповість, чому не ходить на суд над Тимошенко

Сьогодні о 12.00, відбудеться прес-конференція народного депутата України Сергія ВЛАСЕНКА на тему: "Причини відсутності захисника Ю.ТИМОШЕНКО С.ВЛАСЕНКА на судових засіданнях та результати його відряджень".

Як повідомляє прес-служба партії «Батьківщина», прес-конференція відбудеться в офісі партії за адресою: вул. Турівська, 13.

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