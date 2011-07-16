Держдеп США: В Україні посилився тиск на опозиційні й незалежні ЗМІ

Заступник помічника держсекретаря США, один з керівників Бюро Державного департаменту США з питань демократії, прав людини і праці, що відповідає, зокрема, за регіон Європи, Центральної і Східної Азії Томас МЕЛІЯ вважає, що в Україні посилився тиск на опозиційно і незалежно налаштовані засоби масової інформації.

«Очевидно, що посилився тиск на опозиційно й незалежно налаштовані засоби масової інформації. І це також викликає велике занепокоєння, бо, безперечно, звужує простір для політичних дискусій і можливість для виборців побачити весь спектр політичних поглядів», – сказав він в інтерв'ю тижневику «Дзеркало тижня. Україна» (№26, 15-22 липня).

«Схоже, тепер до ЗМІ почастішали візити, наприклад, з податкової адміністрації, порівняно з тим, що було раніше. Також тепер складніше залучати рекламодавців, що дуже важливо для незалежного розвитку ЗМІ. Навіть може не йтися про насильство над журналістами (хоча ми знаємо і пам'ятаємо про ще не до кінця розслідувані справи про насильство над журналістами), проте і без цього інколи буває досить економічного й адміністративного тиску, аби звузити можливості свободи преси», – відзначив Т.МЕЛІЯ.