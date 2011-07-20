Що буде з армією?

Одним із важливих елементів Концепції подальшого реформування і розвитку ЗСУ на період до 2017 року є вдосконалення системи управління.

Про це повідомив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Григорій ПЕДЧЕНКО, інформуючи вчора в Києві Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі адмірала Джеймса СТАВРІДІСА про ключові реформи, які планується провести в українському війську до 2017 року.

Зокрема, у найближчій перспективі передбачається розформування чотирьох проміжних органів управління, об’єднання органів управління оперативного рівня, а також перерозподіл бойового складу ЗСУ за призначенням у мирний час: на Сили постійної готовності, Сили бойового чергування та Сили нарощування. Вони матимуть відповідний рівень укомплектованості особовим складом, озброєнням, військовою технікою та матеріально-технічними засобами.

Як повідомив начальник Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Валерій АСКАРОВ, для забезпечення можливості ефективного застосування Збройних сил у різних ситуаціях передбачається поступовий перехід від видового до міжвидового принципу їх організаційної побудови. У зв’язку з цим планується створення двох оперативних командувань “Південь” і “Захід”.

З метою стримування, локалізації та ліквідації збройного конфлікту, який може виникнути в короткий термін і мати швидкоплинний характер, передбачається створити у складі Збройних сил України Корпус негайного реагування.

Також передбачається якісно змінити стан озброєння та військової техніки ЗСУ і на кінець 2017 року мати до 30% нових або модернізованих зразків. При цьому пріоритет в комплектації ОВТ надаватиметься військовим частинам авіації, протиповітряної оборони, Сил спеціальних операцій, аеромобільного складу, розвідки та радіоелектронної боротьби, а також створенню Єдиної автоматизованої системи управління.

Інтенсивність заходів бойової підготовки планується підвищити у середньому в 2 рази та надати їм міжвидового характеру. Виходячи із ступеню укомплектованості підрозділів військовослужбовцями за контрактом, передбачається перейти від річного циклу навчання ЗСУ до циклу, який включатиме період інтенсивної підготовки, підтримуючий і базовий періоди.

«У найближчі 6 років буде збережено змішаний принцип комплектування Збройних сил України військовослужбовцями строкової служби та за контрактом. При цьому питома вага контрактників наприкінці 2017 року становитиме до 80%», – поінформував учасників переговорів генерал-лейтенант В.АСКАРОВ.

Він додав, що також на порядку денному українського військового відомства – удосконалення системи проходження військової служби у резерві, яка забезпечить комплектування частин постійної готовності ЗС України.

«Час проведення серйозних реорганізаційних змін в Українському війську настав. До 2017 року ми маємо намір створити невеликі за чисельністю, мобільні, добре підготовлені, а головне, оснащені новими та модернізованими зразками техніки Збройні сили», – наголосив генерал-полковник Г.ПЕДЧЕНКО.