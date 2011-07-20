Сацюк повернувся в Україну

Колишній перший заступник голови СБУ Володимир САЦЮК, який є фігурантом отруєння екс-президента України Віктора ЮЩЕНКА, повернувся в Україну.

Про це повідомляє "Українська правда",посилаючись на свої джерела, які бачили В.САЦЮКА останніми днями у Малині Житомирської області.

Як розповів співрозмовник видання, В.САЦЮКА два дні поспіль бачили у міському парку у супроводі мера міста, а потім у компанії чотирьох осіб.

Крім того, за словами джерела, "в останні місяці пожвавилося життя на дачі САЦЮКА, яка раніше кілька років стояла пусткою".

Малин є рідним містом В.САЦЮКА, тут поховані його батьки.

Видання нагадує, що після того, як у 2005 році проти В.САЦЮКА була порушена кримінальна справа за незаконне присвоєння військового звання, він виїхав до Росії, де жив останні роки та отримав громадянство.

Наприкінці минулого року його допитували у справі про отруєння В.ЮЩЕНКА як свідка. Як відомо, В.САЦЮК брав участь у вечері, на якій, за версією В.ЮЩЕНКА, він і був отруєний.