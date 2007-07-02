Керуючись захистом національних інтересів, Мінюст може зняти БЮТ з виборів

Міністерство юстиції України планує перевірити законність рішень міжпартійних з’їздів БЮТ і “Нашої України” про дострокове припинення повноважень народних депутатів України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінюсту на прохання прокоментувати звернення кількох депутатів п’ятого скликання від фракцій цих політичних сил до міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, текст якого є у розпорядженні агентства.

На запитання щодо результатів такої перевірки, у прес-службі відповіли, що про них буде повідомлено ЦВК та керівні органи самих політичних сил.

У самому депутатському зверненні, яке підписали Олександр КОВТУНЕНКО, Олег НАДОША, Володимир ТКАЧЕНКО, Максим ЛУЦЬКИЙ, які пройшли до ВР за списками БЮТ, а також Олександр ВОЛКОВ, який пройшов за списком “Нашої України”, автори називають “сумнівними з точки зору легітимності” рішення вищих керівних органів виборчих блоків політичних партій БЮТ та “Наша Україна” від 2 червня 2007 року. При цьому депутати висловлюють занепокоєння тим, що “на підставі штучних та незаконних обставин діяльність інституцій влади в Україні поставлена під загрозу”.

Як зазначив у коментарі УНІАН один із авторів подання О.КОВТУНЕНКО, депутатів п’ятого скликання непокоїть питання безпеки всієї держави. “Для нас як для державних діячів є незрозумілим, що якась секта під виглядом з’їзду може провести якісь збори без присутності будь-яких державних органів України, в тому числі з Міністерства юстиції, і знищити державний орган України – такий як Верховна Рада України”, - зокрема сказав він, додавши: “Ми, можливо, підозрюємо - чи тут немає якихось злих намірів третьої держави, котра намагається знищити Українську державу?”.

На запитання, які можуть бути наслідки перевірки, що її вимагають автори подання, О.КОВТУНЕНКО припустив, що Мінюст може, наприклад, “зняти партію “Батьківщина” з виборчого процесу”, звичайно, при дотриманні усіх процедур. На думку О.КОВТУНЕНКА, в цьому випадку Мінюст має керуватися захистом українських національних інтересів.

На запитання, чи буде він присутнім у виборчих списках якоїсь партії, О.КОВТУНЕНКО висловив переконання, що дострокових парламентських виборів не буде. “Для них немає жодних юридичних законних підстав”, - додав він.