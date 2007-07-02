Мер Києва: у конфліктному сквері на Березняківській будівництва не буде

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запевняє, що на найближчому засіданні сесії Київради рішення про незаконне будівництво на вул. Березняківській, 12 буде відмінено.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив сьогодні під час поїздки на проблемну ділянку.

“Рішення про будівництво житлового будинку на вул. Березняківській, 12 було прийняте за підтримки колишнього мера Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА. При прийнятті цього рішення думка киян абсолютно не враховувалася – громадські слухання у цьому мікрорайоні не проводилися, і це вина голови Дніпровської райдержадміністрації Олександра Сотникова”, - зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

При цьому він наголосив, що незаконного будівництва на цій ділянці не буде.

Крім того, на місці незаконного будівництва за адресою вул. Березняківська, 12 Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пообіцяв за власний кошт спорудити майданчик для дітей.

Мер також наголосив, що всі посадові особи, які причетні до незаконного будівництва, будуть нести відповідальність за свої дії.

Як повідомляв УНІАН, Блок Юлії Тимошенко ініціюватиме відставку мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО через масове побиття людей на вул. Березняківській в ніч з 27 на 28 червня, які виступали проти забудови скверу фірмою «Кроун». Про це 29 червня на прес-конференції в Києві заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, зазначивши, що близько 100 молодиків вночі штурмували пікет місцевих мешканців і били їх "кувалдами та заточками».