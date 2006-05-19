Дружина Президента України знову вагітна?

У сім`ї Президента України Віктора Ющенко очікується поповнення. Про це повідомляє "Газета по-киевски". Катерина Ющенко чекає четверту дитину. Інформація про це в пресу просочилася з оточення глави держави.

В той же час, прес-секретар Ющенка, Ірина Геращенко відмовилася прокоментувати ці відомості, заявивши декільком ЗМІ: «Я такою інформацією не володію і чуток не коментую... Якщо завтра виникнуть чутки про те, що хтось комусь відкусив вухо, це не значить, що я повинна їх коментувати».

«Газета…» зв`язалася з Ларисою Мудрак, заступником президентського прес-секретаря, але вона теж нічим не змогла нам допомогти:

– Особисто для мене це була б радісна новина, але я сказати вам нічого не можу – просто не знаю, а коментувати чутки – справа невдячна, – розсміялася Лариса.

Поки інших шляхів перевірити цю інформацію немає. Хоча на останніх публічних заходах з участю Катерини Ющенко, ознак материнства, що наближається, на її фігурі помічено не було.

Нагадаємо – у Віктора Ющенка вже є п`ятеро дітей. Двоє з них – Віталіна (26 років) і Андрій (20 років), народжені в першому шлюбі, А Софія (7 років), Христина (6 років) і дворічний Тарас – діти Віктора і Катерини Ющенко, його другої дружини.