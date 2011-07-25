У Ющенка звинувачують Омельченка в «інформаційному кілерстві»

Заяви екс-мера Києва Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА про те, що колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО нібито віддав своєму брату Петру ЮЩЕНКУ "Український дім" в оренду на 49 років, не відповідають дійсності і будуть оскаржені в суді.

Про це у коментарі УНІАН заявила прес-секретар третього Президента України Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, неправдиві звинувачення О.ОМЕЛЬЧЕНКА є черговою спробою «інформаційного кілерства проти В.ЮЩЕНКА».

Очевидно, зауважила вона, виконавці «цієї диверсії» у такий спосіб намагаються не допустити відновлення довіри громадян до В.ЮЩЕНКА і партії «Наша Україна» незадовго до нових парламентських виборів.

Коментуючи висловлювання О.ОМЕЛЬЧЕНКА про те, що за сприяння В.ЮЩЕНКА «Український дім», Національний комплекс "Експоцентр України" та «Арсенал» були передані у довгострокову оренду П.ЮЩЕНКУ, а також про те, що саме В.ЮЩЕНКО особисто дав дозвіл на побудову скандального будинку на вул. Грушевського, 9А, І.ВАННИКОВА заявила, що передача в оренду «Українського дому» та інших згаданих установ неможлива, оскільки це – державні об’єкти, які перебувають в прямому підпорядкуванні Державного управління справами Адміністрації Президента України.

Також І.ВАННИКОВА нагадала, що будинок на Грушевського, 9А було збудовано за часів мерства О.ОМЕЛЬЧЕНКА ще до того, як В.ЮЩЕНКО став Президентом. «Саме через протести киян проти 22-поверхової забудови в історичному центрі столиці Президент ЮЩЕНКО доручив правоохоронним органам провести перевірку законності цього будівництва. Однак у той час Генпрокуратура виступила на захист забудовника», - нагадала вона.

Прес-секретар В.ЮЩЕНКА висловила здивування тим фактом, що ряд українських ЗМІ поширили згадані заяви О.ОМЕЛЬЧЕНКА, не звернувшись по коментар до протилежної сторони, що надало б цій інформації збалансованості та об’єктивності. «Журналісти не повинні дозволяти використовувати себе в інформаційних маніпуляціях, які не мають нічого спільного з дійсністю», - наголосила І.ВАННИКОВА.

Як відомо, в інтерв’ю тижневику «Дзеркало тижня. Україна» О.ОМЕЛЬЧЕНКО заявив, що В.ЮЩЕНКО віддав своєму брату П.ЮЩЕНКУ в оренду на 49 років будівлю "Українського дому" на Європейській площі столиці.

"Музей Леніна ("Український дім") брат ЮЩЕНКА взяв в оренду на 49 років. Це просто немислимо!", - обурився О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

"ВДНГ зробили дочірнім підприємством «Українського дому» - землі Виставки теж сподобалися Президенту. Про це треба говорити сьогодні!" - заявив він.