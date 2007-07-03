БЮТ: 14 ділянок у Києві загрожують вибухами конфліктів (список)

Депутати фракції БЮТ у Київраді просять жителів столиці повідомити про будівництва, що ведуться без згоди громадян, які проживають у прилеглих до забудови будинках.

Про це йдеться у відкритому зверненні фракції, текст якого має УНІАН.

Столичний БЮТ зазначає, що на наступній сесії Київради, яка запланована на 12 липня, фракція зробить все можливе, щоб рішення по вулиці Березняківській,12 було відмінено.

Однак, наголошують депутати БЮТ, за компанією «Кроун», якій виділено землю під забудову на Березняківській, залишаються ще 14 земельних ділянок, які є “вибухівкою уповільненої дії”. БЮТ наводить перелік адрес земельних ділянок, відведених цій компанії: вул. Академіка Курчатова, 11/32; проспект Лісовий, 21-а; бульвар Перова (біля будинку №18-6); вул. Прирічна, 19; вул. Прирічна, 17; вул. Північна, біля будинку №28; вул. Північна, біля будинку №10; проспект Оболонський (біля будинку 7-в); вул. Лайоша Гавро, 7; вул. Дмитрівська (біля будинку №102); перетин просп. Правди - просп. Радянської України; просп. Оболонський (біля будинку №30); бульвар Дарницький, 1-3; вул. Білоруська, 3.

Фракція БЮТ у Київраді закликає всіх киян проявити громадянську позицію і перевірити не тільки ці 14 адрес, а й всі будівельні майданчики столиці. “Ми пропонуємо співпрацю, і просимо надати нам інформацію: чи були по забудовах громадські слухання, і чи давали згоду на будівництво мешканці сусідніх будинків”, - говориться в зверненні.

Телефони для зв‘язку: міська громадська приймальня ВО «Батьківщина» – 255-19-94; фракція БЮТ у Київраді – 278-89-30 і 8-097-335-55-49.

Фракція БЮТ у Київраді обурена тим, що Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, який під час своєї передвиборчої кампанії обіцяв переглянути в першу чергу всі рішення Київради з виділення земельних ділянок, за півтора роки свого перебування на посаді мера “не тільки не зупинив, але й, навпаки, підтримує будівельну мафію, яка за допомогою кувалд і арматури вирішує свої комерційні питання”.

БЮТ у Київраді вважає, що побиття людей на Березняках є ще одним свідченням “абсолютно бездарного керування ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”.

“Його приїзд з повинною до мешканців будинків, яких було жорстоко побито, свідчить про повну безпорадність мера. Зроблене з переляку рішення ЧЕРНОВЕЦЬКОГО щодо заборони будівництва в сквері на вулиці Березняківській - це перемога київської громади, мешканців трьох багатоповерхівок, які не побоялися чинити опір земельній мафії і захистили власний сквер”, - наголошують автори звернення.

Як повідомляв УНІАН, земельна ділянка по вул. Березняківській, 12 була виділена під забудову фірмі «Кроун» у 2003 р. Конфлікт між забудовниками та місцевими жителями загострився 1,5 місяці тому. Тоді мешканцями було організовано цілодобове чергування в сквері. В ніч з 27 на 28 червня сталася сутичка між мешканцями та забудовниками, в результаті чого 13 осіб з числа місцевих жителів з тяжкими травмами були госпіталізовані.

Київська міліція 28 червня порушила кримінальну справу за цим фактом за ч. 2 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.

29 червня лідер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що ініціюватиме відставку мера Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО через масове побиття людей на вул. Березняківській, а Блок Юлії Тимошенко закликав депутатів Київради об’єднатися з метою усунення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади мера столиці.

2 липня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ під час свого виїзду на конфліктну ділянку на Березняківській, 12, пообіцяв, що на найближчій сесії Київради рішення про виділення землі компанії «Кроун» для будівництва 17-поверхового житлового будинку на місці існуючого скверу буде відмінено. Під час приїзду столичного голови на місці запланованого будівництва було розпочато спорудження дитячого майданчику, який був придбаний за власні кошти Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.