Єхануров не вірить, що угоду про коаліцію підпишуть до сесії

Підписання угоди про урядову коаліцію не відбудеться до відкриття першої сесії Верховної Ради України п’ятого скликання, заявляє прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав журналістам сьогодні у Рівному, що «усі розмови про відкриття сесії є розмовами, а офіційні документи підписуються після того, як депутати набули юридичної чинності».

Ю.ЄХАНУРОВ додав: «Після присяги та належного оформлення депутатів можна офіційно оформлювати будь-які угоди щодо коаліції».

Довідка УНІАН. Парламентська коаліція має бути утворена не пізніше 25 червня. Така дата випливає з положень регламенту Верховної Ради, а також рішення Підготовчої депутатської групи про проведення першої сесії нової ВР 25 травня.

Відповідно до ст. 62 Регламенту, на створення коаліції відводиться календарний місяць, і цей строк починається з дня відкриття першого пленарного засідання новообраної ВР.

Якщо протягом місяця коаліція не формується, Президент матиме право розпустити Верховну Раду.