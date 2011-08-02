Черновецький майже 17 років має подвійне громадянство?

Мер Києва Леонід Черновецький і його дружина Аліна Айвазова вже 17 років є громадянами Ізраїлю.

Про це з посиланням на ізраїльське видання IzRus пише Українська правда.

Відповідно до інформації, що міститься в базі даних МВС, Леонід Черновецький і його дружина Аліна Айвазова репатріювалися в Ізраїль 5 жовтня 1994 року.

Обоє мають стандартні ізраїльські посвідчення особи, їхні номери є в розпорядженні редакції.

За даними на липень 2011 року, Черновецький прописаний на одній з вулиць Північного Тель-Авіва.

Як пояснило джерело в компетентних органах, Черновецький репатріювався в Ізраїль у повній відповідності із Законом про повернення, тому що його батько Михайло Ілліч Черновецький мав єврейські коріння.

Черновецький балотувався на посаду президента України (2004), був обраний мером (2006) і був депутатом Ради вже будучи ізраїльським громадянином.

Також видання повідомляє, що Черновецький нещодавно прибув із Грузії в Ізраїль.

Як відомо, в Україні заборонене подвійне громадянство