Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО наголошує, що нестиме персональну відповідальність за прозорість та відкритість економіки України, зокрема, використання інвестицій, які йтимуть в Україну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це вона сказала у Лондоні під час зустрічей у Лондоні з провідними фінансистами та найбільшими потенційними інвесторами з Великої Британії. Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що Україна на сьогодні найбільш привабливий та перспективний об’єкт для інвестицій.

Лідер БЮТ також провела зустріч з міністром закордонних справ „тіньового уряду Великої Британії” Вільямом ХАГОМ.

Сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО повернулась до Києва.