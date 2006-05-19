Тимошенко наголошує, що нестиме персональну відповідальність
18:26, 19 травня 2006Політика
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Лідер БЮТ повернулася до Києва
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО наголошує, що нестиме персональну відповідальність за прозорість та відкритість економіки України, зокрема, використання інвестицій, які йтимуть в Україну.
Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це вона сказала у Лондоні під час зустрічей у Лондоні з провідними фінансистами та найбільшими потенційними інвесторами з Великої Британії. Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що Україна на сьогодні найбільш привабливий та перспективний об’єкт для інвестицій.
Лідер БЮТ також провела зустріч з міністром закордонних справ „тіньового уряду Великої Британії” Вільямом ХАГОМ.
Сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО повернулась до Києва.
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